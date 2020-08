여성과학자와 함께 하는'방구석 사이언스 토크'

[아시아경제 황준호 기자] 과학기술정보통신부는 여성과학자와 함께하는 방구석 사이언스 토크를 22일 오후 2시 온라인으로 연다고 20일 밝혔다.

여학생 공학 주간 마지막 날 열리는 이번 행사에서는 여성과학기술인 5명이 참여한다.

박은정 교수는 '5겹 유리천장 뚫고 당당한 연구자로 성장하기' 라는 주제로 강연한다. 이채영 애플 엔지니어는 '우리 삶과 함께하는 인공지능, 인공지능과 친해지기'를 주제로 글로벌 대기업에서 인공지능 연구자로의 성장기를 공유한다.

이해정 미국 표준기술연구소(NIST) 박사는 '생활 속의 과학, 소통하는 과학'을 주제로 포스트 코로나 시대에 과학적 사고방식의 중요성에 대해 강조한다. 황경민 브이픽스메디칼 대표는 '첨단기술로 새로운 의료기기를 만들려면?'이라는 주제로 20대에 바이오 스타트업을 시작한 계기와 암 진단 시간을 획기적으로 단축한 기술에 대해 설명한다.

강연은 과학기술에 관심 있는 누구나 참여 가능하다. 온라인을 통해 선착순으로 참가 신청을 받고 있으며 당일 유튜브로도 볼 수 있다.

