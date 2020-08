코로나가 바꾼 추석 풍경…'e쿠폰' 받고 싶은 선물 1위

[아시아경제 이승진 기자] 이번 추석에 가장 받고 싶은 선물은 ‘e쿠폰’인 것으로 나타났다.

롯데온이 지난 3일부터 5일까지 3000명 고객을 대상으로 진행했던 ‘추석 선물 트렌드 조사’에서 응답자의 50.1%가 이번 추석 받고 싶은 선물로 ‘e쿠폰’을 선택했다. 뒤를 이어 한우, 과일 등 신선식품과 건강 식품 등을 받고 싶은 선물로 뽑았다.

명절에는 한우나 과일 등의 선물세트를 구입해 고향을 찾는 것이 일반적이었다. 하지만 이번 설문 조사 결과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 전체 응답자의 2명 중 1명은 집에서 가족들과 연휴를 보낼 것이라고 답했으며, 응답자의 62.5%는 온라인에서 선물을 구매 할 예정이라고 응답했다.

이는 소비 패턴이 오프라인에서 온라인으로 옮겨지는것과 더불어 코로나19의 영향으로 비대면이 하나의 문화로 자리잡으면서 생겨난 현상으로, e쿠폰이 주는 사람과 받는 사람 모두가 만족하는 선물로 자리 잡고 있는 것이다.

이에 롯데온은 설문조사 결과를 반영해 이번 추석 선물로 롯데백화점, 롯데마트, 토이저러스, 롭스 등 롯데 계열사의 모바일 상품권 및 기프티콘 등 e쿠폰 상품을 강화한다.

롯데온은 추석 시즌에 맞춰 선물하기 기능에 추석 선물세트 코너를 새롭게 만들어 선물 세트, 건강 기능 식품 등을 판매한다. 특히 다음 달 14일부터 25일까지 선물하기 이용 고객에게는 추첨을 통해 1000명에게 엘포인트(L.POINT) 5000포인트를 제공한다. .

한편, 이번 명절 선물 선호도 조사에서 고가의 선물세트는 한우나 갈비 등 육류 선물의 선호도가 응답자의 31.5%로 1위를 차지했으며, 중·저가 선물 세트에서는 참치나 햄 등의 가공 식품 세트가 응답자의 40.1%를 기록하며 선호도가 가장 높았다.

지경 롯데e커머스 마케팅2팀장은 “코로나19 등으로 이번 추석 분위기는 이전과 상당히 다를 것으로 예상한다”며 “추석 선물 선호도 조사에 따라 언택트 테마에 맞는 선물세트 구성에 총력을 기울이겠다”라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr