[인터뷰]정원오 성동구청장 “성동형 스마트 쉼터 포용도시 기준점 될 것”

미세먼지·한파·폭염·바이러스 차단, 스마트 기술 집적된 버스정류장 쉼터 선보여...IoT 제어·관제시스템으로 전국에서 유일하게 24시간 쉼터 원격 관리 가능...AFP통신, 미국 CNN 등 세계 주요 언론사 및 유튜브에서 호평

[아시아경제 박종일 기자] “성동형 스마트쉼터는 기존의 쉘터(Shelter)가 가진 기능, 서비스, 운영 등 모든 면을 뛰어 넘는 혁신이자 새로운 기준이 될 것입니다.”

정원오 서울 성동구청장은 이달 3일부터 본격 운영을 시작한 성동형스마트쉼터 필요성을 강조하며 이같이 말했다. 정 구청장은 “민선7기 성동구는 어르신, 장애인 등 구민 한사람도 소외됨 없이 스마트 기술의 혜택을 누릴 수 있는 스마트포용도시를 향해 쉼 없이 달려왔다”며 “스마트 쉼터는 그동안 축적해 온 노하우가 모두 담긴 스마트도시의 가장 진보한 미래형 쉼터”라고 설명했다.

스마트쉼터는 2018년 국토부 공모사업 선정 이후 ‘스마트교통도시 마스터플랜’ 수립을 거쳐 LG전자와 기술 및 디자인 업무협약(MOU)을 맺는 등 약 2년여에 걸쳐 완성됐다. 정 구청장이 디자인 개발부터 현장 설치까지 모든 과정에 직접 나서 꼼꼼히 챙겼다.

정 구청장은 “전국 최초로 선보인 바람막이 텐트(온기누리소)처럼 버스정류장에 폭염과 한파, 미세먼지 등을 피할 수 있는 쾌적한 쉼터를 조성, 여기에 4차 산업 기술을 접목해 누구나 일상에서 스마트 기술을 체험할 수 있게 하는 것이 목표”라고 전했다.

이런 쉼터는 전국에서 유일하다. 성동구는 보다 많은 사람들이 쉼터의 편의를 누릴 수 있도록 승차 인원 빅데이터를 분석해 성동구청, 성수이마트, 금호역 등 10개소에 우선적으로 설치했다. 성동구청 앞 쉼터는 하루 평균 300여명이 이용하고 있다. 긴 장마 후 이어지고 있는 폭염을 막아줘 이용객들도 큰 만족감을 나타내고 있다.

정 구청장은 “기존의 쉘터들이 박스형 구조물이 많았다면 성동 스마트 쉼터는 3면을 투명 강화유리로 디자인 해 개방감이 뛰어난 것이 강점”이라고 강조했다. 쉼터 안에서도 버스가 오는 게 한눈에 보이고, 외부에서도 답답한 느낌이 들지 않도록 디자인했다.

특히 디지털 사이니지에는 버스·지하철 노선 정보는 물론 실시간 CCTV의 버스 도착 영상이 송출되도록 했다. 디지털 기기에 익숙하지 않은 어르신들도 정보를 쉽게 접할 수 있다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방을 위해 열화상카메라로 체온을 측정해 정상 체온일 경우에만 자동으로 문이 열리게 했고, 내부에는 바이러스를 99% 차단하는 UV 공기살균기를 설치했다. 이상음원을 감지하는 음원감지시스템, 비상벨, 인공지능(AI)으로 이상행동을 감지하는 지능형 CCTV를 설치해 성동경찰서·소방서와 상황을 공유함으로써 이용객의 안전까지 빈틈없이 챙겼다.

정 구청장은 “쉼터 안의 공기정화, 냉·난방 시설, CCTV, 스마트 장비 등 모든 시스템은 구청 스마트도시통합관제센터에서 24시간 원격으로 관리 된다”며 “이와 같은 사물인터넷(IoT) 제어·관제시스템은 어디서도 찾아보기 힘든 성동구만의 기술”이라고 말했다.

실제로 관제센터에서는 전문 인력들이 10개소의 스마트쉼터 내 각종 기기의 작동 및 안전 여부를 실시간으로 관리하고 있다.

최근에는 세계 대표 통신사인 AFP통신을 비롯 미국 CNN, 뉴스위크 등 세계 주요 언론사에서 스마트쉼터의 혁신성에 대한 보도를 연이어쏟아내고 있다.

특히 열화상카메라와 연계한 자동출입문과 UV 공기살균기 등이 포함된 스마트쉼터를 K-방역의 주요 사례로 주목했다.

구는 스마트쉼터를 버스 승차 인원이 많은 거점 지역을 중심으로 점차 확대, 스마트횡단보도와 함께 성동형 교통 브랜드로 정착시킨다는 계획이다.

정원오 구청장은 “스마트쉼터를 통해 성동구가 지향하는 포용도시로 한걸음 더 다가가게 됐다”며 “앞으로도 주민들이 일상과 더욱 가까운 곳에서 행정 서비스를 누릴 수 있도록 스마트 기술을 접목한 혁신 사업들을 더욱 확대해 갈 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr