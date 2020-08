[아시아경제 금보령 기자] SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 36,250 전일대비 2,150 등락률 +6.30% 거래량 217,470 전일가 34,100 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "SK디앤디, 디벨로퍼 가치 재평가…목표주가 23.7%↑"SK디앤디, 풍력에너지 테마 상승세에 6.06% ↑삼성그룹, 반등장서 시총 증가율 꼴찌 close 는 당산 생각공장 수분양자에 2570억원 규모의 채무보증을 결정했다고 19일 공시했다.

채무보증금액은 지난해 말 연결 기준 자기자본 대비 71.11%다. 채권자는 신한은행, 국민은행, 하나은행이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr