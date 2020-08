교회 안가고 광화문집회서 감염추정 10명…당국 "더 늘어날듯"(상보)

코로나19 중앙방역대책본부 정례브리핑

당국 "사랑제일교회 무관 집회서 접촉해 감염된듯"

8일 경복궁·15일 광화문 집회참석자, 진단검사 받아야

[아시아경제 최대열 기자] 서울 성북구 사랑제일교회와는 관련이 없으나 지난 15일 서울 광화문 일대에서 열린 집회에 참석했다가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 걸린 환자가 10명에 달하는 것으로 파악됐다. 실외 집회라 하더라도 대규모 군중이 모여 가까운 접촉이 있었던 만큼 집회 현장에서 감염된 것으로 추정된다고 방역당국은 설명했다. 당국은 집회에 다녀왔다면 진단검사를 받아줄 것을 요청했다.

19일 중앙방역대책본부에 따르면 사랑제일교회와 관련성이 확인되지 않은 집회참석 확진자가 전일 1명에 이어 추가로 9명이 확인됐다. 총 10명으로 서울과 경기, 경북, 부산에서 각 2명, 인천과 충남에서 각 1명씩이다.

방역당국은 확진자가 나오면 기초ㆍ심층조사 등 역학조사를 진행하고 있는데, 조사 결과 이 교회와 직접 관련이 없는 것으로 파악됐으며 집회에 참석했다가 감염된 것으로 방역당국은 추정하고 있다. 전일 오후까지 확인된 이가 10명인 만큼, 환자가 추가로 발생하거나 역학조사를 진행하는 과정에서 집회 내 감염사례는 더 늘어날 가능성이 높다.

사랑제일교회는 이날 낮 12시 기준 누적 확진자가 623명에 달해 신천지예수교 대구교회에 이어 두번째로 규모가 큰 집단감염으로 꼽힌다. 이미 지난달 하순부터 소규모 모임을 통해 코로나19가 확산됐을 가능성도 제기되고 있는 만큼 앞으로도 추가 환자는 더 나올 것으로 예상된다.

권준욱 방역대책본부 부본부장은 이날 브리핑에서 "집회에서 접촉으로 인한 추가 감염확산 우려가 현실화된 상황"이라며 "지난 8일 경복궁 인근 집회, 15일 광화문 집회에 참석했다면 증상유무와 관계없이 가까운 선별진료소를 찾아 신속히 검사받을 것을 요청한다"고 말했다.

