부산상의, 부·울·경 메가시티 정책제안 발표

동남권 메가시티 구축을 통한 국가 균형 경제발전 전략 제시

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산상공회의소는 19일 ‘글로벌경제에 대응하는 부·울·경 메가시티 추진’이라는 정책제안을 발표하고, 부·울·경 메가시티 구축을 통한 동남권역 경제발전 전략을 제시했다.

이번 정책제안은 최근 정치권에서 논의되고 있는 동남권 메가시티 구축과 관련해 지역 경제계도 국가균형발전의 큰 틀에서 수도권 일극 집중 문제를 해소하자는 뜻에서 마련됐다.

수도권에 대응할 수 있는 광역경제권의 발전을 이루고자 기획됐으며 과제 용역은 부산상의 정책자문위원을 맡고 있는 부산대 김현석 교수가 진행하였다.

정책제안에서 부산상의는 최근 글로벌 주요 선진국이 거점 대도시를 중심으로 광역경제권을 형성해 창의적 인재를 유치하고 도시매력도 드높여 지역 발전 전략을 수립하고 있는 점을 제시했다.

부·울·경 지역도 기업 간 가치사슬을 고도화하고, 일자리 창출 등 대도시 권역의 매력을 높이기 위해 글로벌 추세에 맞춰 광역 경제 공동체로 나아가야 할 것이라고 지적했다.

부·울·경 지역은 과거 국가 고도성장을 주도한 거점 지역으로 인구가 800만에 이를 뿐만 아니라 기존 산업간 유기적 분업관계가 형성돼 수도권에 상응하는 광역경제권으로서의 잠재력이 크다는 점을 집었다.

부산상의는 이어 부·울·경 메가시티 경제권의 성공적인 구축을 위해 ▲산업전략 ▲제도전략 ▲공간전략으로 세분화한 추진전략을 제시했다.

산업전략으로는 중후장대형 산업과 정보통신기술(ICT)의 융복합을 통한 산업구조 고도화와 공항-철도-항만이 연계된 복합물류시스템을 통한 물류허브 경쟁력 강화를 우선적으로 제시했다.

또 수소에너지를 활용한 수소 경제권 구축과 광역권에 산재한 연구개발시설과 자원의 공동 활용이 필요할 것으로 꼽았다.

제도전략으로는 중앙과 지역전문가가 함께 참여하는 통합행정 관리 체계를 마련하고 부·울·경 통합 거버넌스 구축을 통한 광역 차원의 공동현안사업 발굴을 강조했다.

일본의 간사이 유니온이 기업유치의 어려움을 광역 차원에서 해결한 것이 좋은 예가 될 수 있다고 설명했다.

공간전략으로는 부·울·경 신공항 건설과 KTX남해선 신설 등을 통한 동남권역으로의 접근성 강화와 부산을 중심으로 부·울·경 지역을 잘 연계해 동남권역이 국제관광 거점으로 도약할 수 있도록 빅데이터 기반의 스마트관광 시스템 도입을 제시했다.

부산상의는 이와 같은 전략들의 대표적인 기대효과로 △수도권에 집중된 인구 및 생산력 분산을 통한 지역 경제의 재도약 기회 창출 △부·울·경 지역 제조업 혁신과 4차 산업혁명 기술개발 가속화 △동남권역에 대규모 관광·마이스 클러스터 구축을 통한 관광거점으로의 도약 등을 예상했다.

부산상의 관계자는 “부·울·경 지역은 주력산업인 중후장대형 산업의 침체와 청년 인재의 지속적인 유출로 인해 힘든 시기를 겪고 있는 만큼 자체적인 성장 기반 창출이 절실한 상황”이라고 지적했다.

“세 지역이 광역경제권으로 나아간다면 인프라 구축 및 산업과 기업 간 시너지 효과는 물론 지역 내 양질의 일자리 창출 등 동남권역 경제 전반에 성장을 끌어낼 수 있을 것이고, 이는 정부의 국가균형발전 정책에도 제대로 부합하는 사례가 될 수 있을 것”이라고 말했다.

