2분기 세계 TV시장 점유율, 삼성전자 30% 압도적 1위

[아시아경제 이창환 기자] 삼성전자가 QLED TV 등 프리미엄 제품을 앞세워 글로벌 TV시장에서 높은 점유율로 1위를 지키고 있는 것으로 나타났다.

19일 글로벌 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 상반기 글로벌 TV 시장의 판매(출하량) 규모는 총 9187만2000대, 판매금액은 397억5300만달러로 작년 상반기 대비 각각 7.7%, 17.8% 감소했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 이로 인한 올림픽 등 대형 이벤트 취소 등의 여파로TV 시장 규모가 작년보다 축소됐다.

TV시장이 위축된 가운데서도 우리 기업들의 선전은 돋보였다. 삼성전자는 글로벌 TV 시장에서 올 2분기 금액기준 30.0%의 점유율을 기록했다.

삼성전자는 지난해 2분기부터 올 2분기까지 5분기 연속 30%대 점유율을 유지하며 높은 경쟁력을 보여주고 있다.

삼성전자는 특히 75인치 초대형 TV 시장에서 지난 분기 대비 20% 가까이 매출이 성장해 2분기에도 50%가 넘는 점유율을 기록했다. 최대 격전지인 북미에서는 65.5%, 유럽에서는 54%의 점유율을 차지했다.

삼성전자는 프리미엄 제품군인 QLED TV도 2분기에 140만대를 판매하며 전년동기 109만대 대비 28.2% 성장했다. QLED 전체는 올 2분기 169만대, 작년 2분기는 120만대로 40.4% 성장했다.

삼성전자에 이어 LG전자가 15.3%로 2위를 기록했다. 프리미엄 제품인 OLED TV 판매량이 소폭 감소했지만 2위 자리를 지켰다.

LG전자의 뒤를이어 중국의 TCL이 8.6%로 3위, 일본의 소니가 8.1%로 4위를 기록했다. TCL은 2분기에 금액기준 점유율은 8.6%에 그쳤으나, 수량기준 12.7%로 글로벌 시장에서 처음으로 LG를 제치고 2위를 기록했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr