주방용품 3개사, 이웃돕기 1억원 상당 기부

해피콜·삼광글라스·네오플램 공동 지원

프라이팬·유리용기·냄비 제품

[아시아경제 김대섭 기자] 해피콜은 국내 주방용품 업체인 삼광글라스, 네오플램과 공동으로 수재민 등을 돕기 위한 1억원 상당의 제품을 기부했다고 19일 밝혔다.

이번 주방용품 공동 기부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 경기 위축과 수해로 어려움을 겪고 있는 이웃들을 돕기 위해 마련됐다.

해피콜 프라이팬, 삼광글라스 유리용기, 네오플램 냄비 등 각 회사에서 출시한 주방용품 5200여개를 사단법인 함께하는 사랑밭을 통해 수재민, 미혼모 등에게 보냈다.

해피콜 관계자는 "지난 13일 서울 오류동 사랑밭 사무실에서 각 회사의 관계자들이 참석한 가운데 후원 물품 전달식을 열었다"며 "기부 물품은 인천 지역 미혼모 시설, 서울 영등포 쪽방촌, 충북 제천 지역 수재민에게 전달됐다"고 말했다.

