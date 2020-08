서울 도심-배경지역 이산화탄소 농도 차이, 파리·보스턴보다 커

도시 자체 배출량 국내최초 산정 … 난방·교통부문 배출이 주 원인

[아시아경제 조인경 기자] 서울 도심지의 이산화탄소 농도와 배경 지역의 농도 차이가 프랑스 파리나 미국 보스턴 등 다른 나라 대도시보다 높은 것으로 나타났다.

서울시는 지난해 7월부터 올해 2월까지 시내 4곳의 이산화탄소 농도를 관측해 비교한 결과, 서울 도심은 배경 지역에 비해 여름철에는 27ppm, 겨울철에는 20ppm 높게 나타났다고 19일 밝혔다.

국내에서 실제 대기 중의 이산화탄소 양을 측정해 도심과 배경 지역의 농도를 비교한 것은 이번이 처음으로, 도시 내부의 자체 배출로 증가하는 이산화탄소를 말하는 '도시 증가분(urban enhancement)'을 국내 최초로 규명했다.

이산화탄소는 폭우와 같은 기후변화를 초래하는 주 원인으로 화석연료의 사용을 비롯해 인간의 활동에 의해 배출되는 것으로 널리 알려져 있다.

서울시보건환경연구원과 서울대학교 기후융합과학연구실(교수 정수종)은 지난해 5월 서울시의 온실가스 모니터링 및 연구를 위한 협약을 맺고 관악산, 남산서울타워 하층부에 설치된 서울시보건환경연구원 관측지와 용산, 남산서울타워 상층부에 설치된 서울대학교 관측지에서 각각 이산화탄소 농도를 관측해 왔다.

그 결과 서울 중심에 위치해 이산화탄소의 인위적 배출 영향 관찰에 적합한 용산 관측지에서는 이산화탄소 농도가 가장 높은 448ppm을 나타냈고, 해발 630m에 위치해 배경 지역을 대표하는 지점인 관악산의 농도는 423ppm으로 도심이 배경 지역보다 최대 25ppm 높았다. 남산 하층부와 남산 상층부의 농도는 각각 444ppm, 434ppm이었다.

서울의 도시증가분(20~27ppm)을 다른 도시와 비교하면, LA 30ppm, 북경 28ppm보다는 낮지만 파리 7ppm, 보스턴 16ppm 등보다는 높은 수준이다.

연구진은 이처럼 서울 도심 내 이산화탄소 농도가 높게 나타나는 주 원인을 건물 난방 및 교통 때문으로 보고 있다.

이번 연구 결과는 지난 7월30일 'Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences' 온라인에 게재됐다.

앞서 서울시는 지난 7월8일 기후위기에 선도적으로 대응하기 위해 2050년 탄소중립 도시 달성을 목표로 건물, 교통, 숲, 에너지, 자원순환 등 5대 분야의 온실가스 감축 정책을 담은 '2050 온실가스 감축전략'을 발표한 바 있다.

신용승 서울시보건환경연구원장은 "최근 역대 최장 장마와 기록적인 폭우로 시민들이 기후위기를 실감하면서 기후변화를 유발하는 대표적인 온실가스인 이산화탄소의 저감을 위해 이산화탄소 모니터링의 중요성도 커지고 있다"며 "관측 자료를 바탕으로 서울시의 이산화탄소 배출 특성을 파악하고 감축 정책의 실효성을 높일 수 있도록 과학적으로 적극 지원하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr