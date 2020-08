구혜선 "14kg 감량 미션 완료…이혼 불행하지 않아"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 구혜선이 체중 감량 후 근황을 전했다.

18일 구혜선은 자신의 인스타그램에 "14kg 감량. 미션 완료"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진 속 구혜선은 화보를 촬영하고 있는 듯한 모습이다.

검정색 재킷을 입고 턱을 괸 구혜선의 모습은 데뷔 초 미모를 떠올리게 한다.

이날 구혜선은 한 매체와의 인터뷰에서 최근 근황을 전했다. 구혜선은 "식단 관리를 하면서 예전의 모습으로 돌아가기 위해 노력했다"며 "원래 쉬는 걸 좋아하지 않았는데 한동안 나태해진 것 같다. 요즘은 잠자는 시간 외 무엇이든 하려고 한다. 쉬는 건 죽어서 해도 된다는 생각"이라고 밝혔다.

또 지난달 15일 배우 안재현과 이혼에 합의한 것에 대해서는 "응원해 주셨으면 한다"며 "이혼하면 불행하다고 생각하는 사람들이 많은데, 제 생각은 다르다. 희망찬 판타지가 결혼이라면 현실을 깨닫는 것이 이혼이라고 생각한다"고 말했다.

