인천TP, 콘텐츠 크리에이티브 콘서트 온라인 개최

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)가 운영하는 인천콘텐츠코리아랩은 오는 21일과 27일 오후 7시 인터넷을 통해 '콘텐츠 크리에이티브 콘서트'를 연다.

'평범한 직장인에서 유튜버가 된 사람들의 이야기'를 주제로 하는 이번 오픈 강좌는 코로나19로 비대면 유튜브 실시간 스트리밍으로 진행된다.

21일에는 32만 구독자를 보유한 유튜버 '지기TV'가 출연, 몸짱으로 거듭날 수 있는 방법을 전한다. 그는 전문 트레이너가 아닌 일반 직장인으로, 자신의 경험을 토대로 한 운동법을 유튜브를 통해 공유하면서 인기몰이를 하고 있다.

27일에는 유튜브에서 활동하고 있는 그림 크리에이터 '이연'이 강연을 한다. 스타벅스 코리아 디자이너 출신인 이연은 시각디자인을 전공하며 20년간 그림을 그렸던 경험을 살려 '겁내지 않고 그림 그리는 10가지 방법' 등의 콘텐츠로 1년 8개월 만에 구독자가 43만여명을 넘어섰다.

이번 강좌는 누구나 인천콘텐츠코리아랩 홈페이지(www.inckl.or.kr)를 통해 참여 신청을 하면 유튜브 실시간 스트리밍 링크를 받아 볼 수 있다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr