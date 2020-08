속보[아시아경제 김수완 기자] 인천서 사랑제일교회 등 교회와 관련한 코로나19 확진자 10명이 추가로 발생했다.

이들 중 8명은 사랑제일교회 관련 확진자, 2명은 우리제일교회 관련 확진자로 분류됐다.

방역 당국은 확진자들의 감염경로를 파악하고 있다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr