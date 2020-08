[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 창신대가 집중 호우로 침수 피해를 입은 경남 합천군 율곡면 내천리에서 지난 17일 수해복구 작업을 도왔다.

이날 자원봉사 활동에 나선 이들은 학교에서 준비해 간 구호 물품도 전달했다.

이번 장마로 인해 큰 피해를 입은 합천군 율곡면 내천리를 찾은 창신대 학생과 교직원은 섭씨 33도가 넘는 폭염 속에서 수해로 인해 망가진 비닐하우스 지지대를 제거하고 땅에 파묻힌 비닐을 제거하는 등 주민들과 함께 구슬땀을 흘렸다.

창신대 이원근 총장은 “지역주민의 피해 복구작업을 돕고 수해로 인한 시름을 조금이나마 덜어주려고 이번 자원봉사에 나섰다”며 “조금이나마 도움이 되었기를 바란다”고 말했다.

이희주 내천리 이장은 “창신대의 마음을 잊지 않겠다. 감사드린다”라고 화답했다.

