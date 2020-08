신한카드, '2020 디지털 이노베이션 아이디어 공모전' 개최

개인 입상자 입사 서류 전형 면제 특전

팀 수상자 '아임벤처스' 참여 기회 부여

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 '2020 디지털 이노베이션 아이디어 공모전'을 다음달 30일까지 접수한다고 18일 밝혔다.

이번 공모전은 ICT 신기술 관점에서의 혁신을 도모하고, 급변하는 디지털 환경에서 민첩성과 유연성을 겸비한 우수한 인재를 발굴하고자 마련됐다. 지금껏 상용화된 적 없는 아이디어로서 디지털 비즈니스와 관련된 소프트웨어 아이디어와 사업계획을 제출하면 된다.

대학생, 대학원생, 신기술 보유 업체, 예비 창업자 등 대한민국 국민이라면 누구나 참가할 수 있으며, 개인 또는 팀(단체) 단위의 신청이 가능하다. 다음 달 30일까지 신한카드 홈페이지 또는 신한카드 모바일 앱, 신한페이판을 통해 응모하면 된다.

개인 분야에서는 ▲최우수상 1명, 상금 300만원 ▲우수상 2명, 상금 각 200만원 ▲장려상 3명, 상금 각 100만원을 수여한다. 팀의 경우 ▲최우수상 1팀, 상금 500만원 ▲우수상 1팀, 상금 300만원 ▲장려상 1팀, 상금 200만원을 수여할 예정이다.

또 개인 수상자들에게는 신한카드에 입사 지원을 하면 서류전형 면제 특전을 제공한다. 팀 수상자들에게는 신한카드 아임벤쳐스 프로그램에 참여할 수 있는 기회를 제공함과 동시에 사업 및 컨텐츠 공동 개발과 멘토링도 진행할 계획이다.

