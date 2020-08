[아시아경제 온라인이슈팀] 할리우드 셀럽 카일리 제너가 여신 몸매를 자랑했다.

최근 카일리 제너는 자신의 인스타그램에 "사실 너무 좋은" 라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 휴양지처럼 보이는 곳에서 벽에 기댄 채 눈을 감고 포즈를 취하며 넘사벽 몸매를 과시하고 있다.

한편 2020년 기준 인스타그램 2억 명에 가까운 팔로워를 보유해 전 세계에서 인스타그램 팔로워가 가장 많은 탑10 안에 들었다.

