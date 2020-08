'비숲2' 전혜진 "넌 내가 잡혀가면 어떻할거냐"...배두나 "누가 단장님을 잡아가요"

[아시아경제 강혜수 기자] 16일 오후 방송된 tvN '비밀의 숲 2'에서 정보국장이 비리 고위간부로 밝혀지는 장면이 전파를 탔다.

이날 한여진(배두나)은 검찰의 인지사건 수사에 개입한 겨찰청 고위 간부가 정보부 국장으로 밝혀졌다는 소식을 듣게 된다. 이에 경찰청으로 달려간 한여진. 하지만 정보 국장을 연행하는 건 검찰측이 아닌 경찰측인 것을 알게 된다.

한여진은 최빛(전혜진)에게 "괜찮으신지 여쭈려고 했는데 그럴리가 없는 것 같다"라고 말한다. 이에 최빛은 "정보 국장은 최고의 요직이다. 정보 국장의 밀봉 보고서는 청와대에서도 단 한 사람만 열어볼 수 있다. 그래서 검찰의 타깃이 되기 쉽다"고 한다.

그러자 한여진은 아까 정보 국장을 연행한 게 경찰측 직원이었다고 지적한다. 최빛은 "국장님이 수사국에서 이런 말을 한 적이 있다. 경검이 부딪힐 일이 많았는데 언제 한 번 맞은 편에 있는 젊은 검사가 '세월 참 좋아졌어요' 그러더라고. 걔네들이 국장님을 끌고가게 두냐"고 반문한다.

이어 최빛은 "넌 어떻게 할거냐 한주임. 내가 잡혀가면 넌"이라고 묻고, 한여진은 "어떻게도 안할 것 같다. 단장님을 누가 잡아가냐"고 답을 피한다.

tvN 새 드라마 '비밀의 숲 2'는 매주 토일 오후 9시에 방송된다.

