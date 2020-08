포항건천산업도로서 BMW 승용차 화재 … '불자동차' 오명 되풀이되나

지난 7월에도 부산서 또다른 BMW '엔진 과열' 화재

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 지난 2018~2019년 잦은 화재로 '불자동차'란 오명을 들었던 BMW 차량이 올들어 7월에 이어 8월에도 영남지역에서 주행 중 엔진 과열 현상으로, 운전자들의 불안감을 키우고 있다.

16일 오후 3시46분께 경북 경주시 현곡면 인근 포항건천산업도로에서 청도 방향으로 달리던 BMW 승용차에서 불이 났다.

이 불은 출동한 소방대에 의해 30분 만에 진화됐다. 다행히 인명피해는 없었다. 경찰과 소방당국은 엔진 쪽에서 불이 시작됐다는 운전자의 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

앞서 지난 7월25일에는 오후 5시30분께 부산 서구 서대신동 서부경찰서 맞은편 3차선 도로를 달리던 BMW 차량에서 불이 나 10여분 만에 진화됐다.

당시 운전자는 다른 차량 운전자가 차에서 연기가 나는 것을 알려주자 갓길에 정차해 소방에 신고했다. 경찰은 당시 엔진 일부가 불에 탄 것에 비춰 엔진과열로 인해 불인 난 것으로 추정했다.

