[아시아경제 김봉주 인턴기자] 최근 50kg대까지 체중 감량할 것을 공개적으로 선언한 홍진영의 언니 홍선영이 다이어트 근황을 전했다.

12일 홍선영은 인스타그램에 헬스장에서 찍은 셀카 한 장을 게재했다.

홍선영은 "아직 갈 길이 아주 많이 남았지만 항상 절 위해 매일매일 고생하시고 격려해주시는 우리 구국환 선생님 감사합니당"이라며 폭풍 다이어트 근황을 전했다.

홍선영은 이어 "비욘세 만들어주세요"라고 덧붙이면서 S라인을 자랑했다.

