◇경정 전보

▲중부서 생활안전과장 백상오 ▲〃 경비교통과장 신광호 ▲동부서 청문감사관 김종선 ▲부산진서 교통과장 안광훈 ▲남부서 형사과장 강철중

◇경감 전보

▲부산경찰청 2부 수사과 노재경 ▲〃 3부 정보과 신현배 ▲〃 4기동대 박성국 ▲〃 〃 손호철 ▲부산진서 서영준 ▲서부서 장영권 ▲사하서 김철훈 ▲연제서 김민균 ▲북부서 심형준

