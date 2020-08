전남대 여수캠퍼스 ‘찾아가는 1:1 취업 컨설팅’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교가 여름방학 동안 재학생과 졸업생들의 취업 지원활동에 나선다.

전남대 여수캠퍼스 융합인재교육원(원장 윤순도)은 오는 28일까지 온-라인(Zoom)을 활용해 ‘하계방학 찾아가는 1:1 취업 컨설팅’ 프로그램을 진행한다고 11일 밝혔다.

취업 컨설팅 프로그램은 최근 ‘코로나19’에 따른 취업시장 위축, 고용 불안 등 취업 위기상황에 선제적으로 대처하고, 컨설팅을 통한 취업준비 방법, 고민해결 및 구체적인 취업 방향을 제시하기 위해 마련됐다.

현재 재학생(3~4학년) 및 졸업생들이 참여하고 있다.

모두 4단계로 진행되는 온라인 컨설팅은 ▲동기부여 및 취업 방향 설정 ▲역량 및 경험분석을 통한 직무설정 ▲입사지원과 자기소개서 작성 및 컨설팅으로 구성돼 1:1로 30분씩 컨설팅이 진행된다.

정시윤 학생(전자상거래전공3)은 “코로나19로 인해 어려운 취업상황 속에서 많은 궁금증을 풀 수 있는 기회가 됐다”며 “특히 온라인으로 집에서 쉽게 취업 상담을 받을 수 있어서 편리했다”고 말했다.

윤순도 원장은 “최근 코로나19 상황과 관련해 여수캠퍼스융합인재교육원에서 더 다양한 온라인 취업교육 프로그램을 개발하고, 재학생들과 졸업생 미취업자들에게 더 유익한 최신 채용 정보를 제공하도록 노력하겠다.”고 말했다.

