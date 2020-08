[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 곡성군 공무원과 주민들이 수해 현장에서 함께 피해복구를 위해 힘을 모으고 있다. 이들은 하루빨리 모든 것이 제자리를 찾길 바라며 빗물과 강물에 떠내려갔던 장독을 주워 다시 집으로 옮기는 등 수해 복구에 구슬땀을 흘리고 있다.

수해복구 현장에서는 집까지 들이닥친 물을 퍼내고 곡성군 공무원들이 일렬로 서서 폐사한 닭을 옮기는 등 만만치 않은 일이지만 함께 손을 모으니 일사천리로 해결됐다.

