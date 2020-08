생산성본부, 재택근무 종합 컨설팅 참가 기업 모집

중소·중견기업 일하는 방식 변화 지원

[아시아경제 김철현 기자] 한국생산성본부(KPC, 회장 노규성)는 고용노동부와 함께 '재택근무 종합 컨설팅'을 실시한다고 10일 밝혔다. 참여기업 비용 부담은 없으며 오는 18일까지 해당 사업에 참여할 중소·중견기업을 모집한다. 공공부문, 자치단체나 교육청 등도 신청 가능하다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 원격·재택근무 등 비대면 근무, 클라우드 기반의 협업, 유연근무제 실시 등 일하는 방식의 변화가 가속화되고 이와 함께 일하는 문화를 근본적으로 혁신하려는 기업들이 많아지고 있다. 성공적인 재택근무시스템의 도입을 위해서는 재택근무 도입 범위 및 운영방식 검토, 적합직무 선정, 관리규정·체계 구축 같은 인사노무 이슈는 물론 클라우드나 원격시스템 등 IT 인프라 구축 등에 대한 다각적이고 면밀한 검토가 필요하다.

재택근무 종합 컨설팅은 고용노동부가 추진하는 사업으로 코로나19 이후 재택근무 제도가 현장에 안착할 수 있도록 지원하기 위한 목적으로 시행된다. 전문 컨설턴트가 기업을 직접 방문해 정보기술(IT) 솔루션 구축·활용 방안, 제도 시행에 따른 법적 쟁점 사항, 조직문화 개선 교육 등 재택근무제도 도입과 시행에 필요한 부분을 지원한다. 한국생산성본부가 운영기관으로 사업을 수행한다.

전문 컨설턴트가 직접 사업장을 방문해 9주간 진행하는 이번 컨설팅에는 재택근무와 관련된 인사노무관리와 IT인프라 제도 구축 자문은 물론 재택근무 시범운영과 사후관리까지 포함된다. 고용노동부 재택근무 간접노무비·인프라 구축비 지원사업, 중소벤처기업부의 비대면서비스 바우처 지원사업 등 재택근무와 관련한 정부지원사업에 대한 안내도 받아볼 수 있다.

특히 재택근무제 선도모델로 성장한 참여기업에는 근무혁신 인센티브제 우수기업 인증 및 3년 간 정기근로감독 면제, 근무혁신 인프라구축비 최대 2000만원 지원 등의 각종 우대혜택이 제공될 예정이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr