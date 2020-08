"적립식으로 금 투자"…한국투자證, 금현물랩 출시

[아시아경제 고형광 기자] 한국투자증권은 금 현물에 투자하는 '한국투자금현물랩(적립식)'을 모집한다고 10일 밝혔다.

이 상품은 한국거래소(KRX) 금시장에 상장된 금 현물에 투자한다. KRX 금 현물 거래는 투명한 시장 가격을 형성하며 매도 시 양도소득세가 비과세되는 장점이 있다. 실물은 한국예탁결제원에서 안전하게 보관하며 실물 인출도 가능하다. 자유적립 방식으로 운용해 금 가격이 하락하더라도 추가 입금을 통해 평균매입단가를 낮추는 효과를 추구한다. 자금 상황에 맞춰 금 현물에 적립식으로 투자해 포트폴리오 균형을 잡으려는 투자자에게 적합하다.

한국투자금현물랩의 최소 가입금액은 10만원으로 한국투자증권 전 영업점을 통해 가입할 수 있다. 이준재 한국투자증권 투자상품본부장은 "불확실성이 지속되는 투자환경에서 주요국 유동성 공급에 따른 실물자산 가치 상승이 예상된다"며 "한국투자금현물랩이 전통적 안전자산인 금에 투자하는 좋은 수단이 될 것"이라고 말했다.

고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr