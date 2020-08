[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 9일 전남 목포시 평화광장 앞바다가 영산호에서 흘러내린 쓰레기로 뒤덮여 있다.

지난 7일부터 8일까지 광주·전남에 기록적인 폭우가 쏟아진 가운데 영산강하굿둑 수문 개방으로 내륙에서 떠밀려온 쓰레기가 목포 평화광장과 천연기념물 제500호 갓바위 근처까지 뒤덮고 있다.

