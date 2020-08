[아시아경제 이관주 기자]

◇경무관

▲경찰청 대변인 김광호

▲경찰청 자치경찰추진단장 우철문

▲경찰청(국정상황실) 김학관

▲경찰청(치안정책관) 이상률

▲경찰청(중앙경찰학교장) 직무대리 최종문

▲경찰대학 교수부장 김수영

▲경찰대학 학생지도부장 조지호

▲서울지방경찰청 경무부장 김희규

▲서울지방경찰청 수사부장 박성주

▲서울지방경찰청 경비부장 허찬

▲서울지방경찰청 정보관리부장 윤희근

▲서울지방경찰청 경찰관리관 강언식

▲서울지방경찰청 강서경찰서장 반기수

▲부산지방경찰청 부산해운대경찰서장 김영일

▲인천지방경찰청 제3부장 윤명성

▲대전지바경찰청 제1부장 박생수

▲세종지방경찰청장 이명호

▲경기남부경찰청 제1부장 연정훈

▲경기남부경찰청 제2부장 고기철

▲경기남부경찰청 제3부장 정승용

▲충남지방경찰청 제2부장 박희용

▲전남지방경찰청 제1부장 정병권

▲제주지방경찰청 차장 이인상

