[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 이효리가 섹시미를 발산했다.

이효리는 5일 자신의 인스타그램에 "촬영~"이라는 글과 함께 흑백 사진 여러 장을 올렸다.

사진 속 이효리는 어깨를 노출한 튜브톱 의상을 입고 있었다.

이에 방송인 장영란은 "어디 나무랄 데 없이 참 예뻐♥♥ 예뻐요"라는 댓글을 남겼고, 이효리는 "사진이 잘 나온 거예요"라고 답했다.

제시도 하트 이모티콘을 남기며 애정을 드러냈고, 배우 박희본은 "아름다운 선배님♥"이라며 이효리의 미모를 칭찬했다.

한편, 이효리는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 유재석, 비와 함께 프로젝트 혼성 댄스그룹 싹쓰리로 활동하고 있다. 최근에는 엄정화, 제시, 화사와 함께 새로운 그룹 '환불원정대'를 결성했다.

