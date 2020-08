[아시아경제 김봉주 인턴기자] 틴탑의 천지(이찬희·27)가 멤버 중 처음으로 입대한다.

소속사 티오피미디어는 "천지가 오는 10일 육군 현역으로 입대한다"고 5일 밝혔다.

소속사는 다만 "안전상의 이유로 입대 장소와 시간은 공개하지 않는다"고 말했다.

천지는 8일 개최되는 틴탑 온라인 콘서트 '틴 탑 10 라이브'에 참가한 뒤 훈련소에 입소할 예정이다.

2010년 틴탑의 리드보컬로 데뷔한 그는 팀에서 '향수 뿌리지마', '긴 생머리 그녀', '미치겠어' 등의 곡을 남겼고, 지난달에는 데뷔 10주년을 맞아 기념 앨범을 냈다.

