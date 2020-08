[아시아경제 김민영 기자] 전북은행은 집중호우 피해로 어려움을 겪는 전북도 내 거래 기업의 긴급 유동성 지원을 위해 500억원 규모의 금융지원을 실시한다고 5일 밝혔다.

지원대상은 행정기관에서 피해사실 확인서를 발급받은 중소기업 및 개인사업자이다. 최대 1억원 범위 내로 신규자금을 지원한다. 기존 대출에 대해서도 만기도래 시 연장이 가능하고 최고 연 1.0%포인트까지 금리감면 혜택이 주어진다.

임용택 전북은행장은 “힘든 시기를 겪고 있는 중소기업과 개인사업자에게 대출 지원, 금리 감면 등을 지원할 계획”이라며 “집중호우 피해 복구와 코로나19 극복을 위해 지역 거점은행으로서 전북은행이 항상 함께하겠다”고 말했다.

