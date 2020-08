<경찰청>◇치안정감 승진·전보 ▲경찰청 차장 송민헌 ▲부산지방경찰청장 진정무 ▲인천지방경찰청장 김병구 ▲경기남부지방경찰청장 최해영(이상 승진) ▲서울지방경찰청장 장하연(전보)

◇ 치안감 승진 ▲우종수 중앙경찰학교장 직무대리 ▲유진규 서울지방경찰청 경무부장 ▲김갑식 서울지방경찰청 수사부장 ▲이문수 서울지방경찰청 정보관리부장 ▲김준철 서울지방경찰청 경찰관리관 ▲최승렬 경기남부지방경찰청 제3부장 ▲송정애 충남지방경찰청 제2부장