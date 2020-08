[아시아경제 문혜원 기자] 도화엔지니어링은 자회사 도화그린에너지에 약 165억원 규모의 금전을 대여하기로 결정했다고 4일 공시했다. 이는 지난해 말 연결 기준 자기자본의 6.54%에 해당하는 규모다.

회사는 금전대여 목적에 대해 "베트남 꽝빈성 소재 태양광 발전소 건설·운영"이라고 설명했다.

