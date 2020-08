함양군, 대전 서구 수해현장 찾아 긴급 복구 구슬땀

자원봉사자 침수된 주택 및 시설 등 복구에 나서

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 집중호우로 큰 피해를 본 자매결연 도시 대전시 서구의 빠른 복구를 위해 두 팔을 걷고 동참했다고 4일 밝혔다.

함양군 사회봉사단체협의회 소속 자원봉사자와 공무원 등 80여명이 집중호우 피해가 컸던 대전을 찾아 침수된 주택을 청소하고 농업기반시설 등을 정비했다.

서구 일대에는 지난 7월 30일 시간당 80mm의 집중호우가 쏟아지면서 정림동 일대 아파트 침수 등 대규모 피해가 발생했다.

이에 군은 사회봉사단체와 긴급회의를 통해 수해복구 지원팀이 서구에 침수된 주택과 시설 잔재물 처리, 농업기반시설 복구 등 신속한 복구작업에 힘을 모았다.

지원팀에는 새 마을 함양군협의회를 비롯해 자원봉사협의회, 적십자, 여성단체협의회, 자유총연맹, 바르게살기협의회 등 함양지역 사회봉사단체 협의회 소속 회원들이 자발적으로 동참했다.

이날 서춘수 함양군수는 “자매결연도시에 예상치 못한 집중호우로 큰 피해를 보아 정말 안타깝게 생각한다”며 “큰 슬픔에 잠긴 자매도시가 빨리 옛 모습을 찾을 수 있도록 복구작업에 최선을 다해 달라”라고 전했다.

박병옥·윤정란 협의회장은 “집중호우로 피해를 본 서구에 작은 도움을 줄 수 있어 기쁘게 생각한다”며 “하루빨리 수해의 아픔을 딛고 일어나 전과 같은 활발한 교류를 이어가길 희망한다”고 말했다.

한편 함양군과 대전 서구는 2004년 4월 자매결연을 한 후 농산물 직거래는 물론 각종 축제와 행사에 사절단을 보내는 등 활발한 교류를 이어오고 있다.

