경남대, '수업료 10%' 특별장학금 지급 결정

학업장려금 및 2학기 수업료 감면

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남대학교는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 장기화에 따른 학생과 학부모의 부담을 덜기 위해 학생 1인당 한 학기 수업료의 10%에 해당하는 금액을 특별장학금으로 지급한다고 4일 밝혔다.

경남대는 그동안 학생대표와의 간담회를 통해 학생들의 다양한 의견을 수렴해왔으며, 지난달 31일에 등록금심의위원회를 열고 특별장학금 지급방안에 대해 최종 합의했다.

이번 특별장학금은 올해 1학기를 재학한 학부생을 대상으로, 1인당 10만원 학업 장려금과 2학기 수업료 감면방식으로 지급한다.

이에 따른 개인별 수혜 금액은 재학생이 낸 계열별 수업료를 기준으로 최대 38만원 수준이다.

경남대는 적립기금 일부를 인출하고 올해의 사업예산을 절감하는 등 재원 확보를 위해 적극적인 자구책을 마련했다.

박재규 경남대 총장은 “이번 결정으로 학생들이 학업을 이어가는 데 도움이 될 수 있길 바란다. 코로나19 사태 극복을 위해 대학 구성원 모두가 함께 노력하고, 다가올 2학기 수업 운영과 교육환경 개선에도 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr