은수미 성남시장, 비 피해 취약지역 잇달아 '현장점검'

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 은수미 성남시장이 3일 관내 장마피해 우려 취약지역을 잇달아 찾아 현장점검하고, 신속한 복구지원을 약속했다.

은 시장은 먼저 둔전교 아래 탄천 둔치의 상태와 하천 도하를 위한 교량의 난간 등 안전장비 이상 유무를 점검했다. 이어 천장이 무너지는 등 누수 피해를 입은 태평동 소재 다세대 주택을 방문했다. 이 자리에서 은 시장은 주택 내부와 옥상 등의 재난취약사항을 점검한 뒤 신속한 복구 지원을 지시했다.

은 시장은 금광동 금광1구역 재개발사업 공사현장도 찾았다. 공사 추진 상황과 폭우로 인한 현장의 이상 유무, 주변 주택가에 미칠 영향 등을 현장 소장으로부터 보고 받은 은 시장은 안전을 최우선으로 신경써 달라고 당부했다.

은 시장은 "코로나19에 이어 기록적인 폭우로 인해 재난이 겹치면서 시민들이 힘든 상황"이라며 "시민들이 안심할 수 있도록 위험 지역에 대한 점검을 대폭 강화하겠다"고 강조했다.

