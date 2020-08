네이버, SM엔터에 1000억 투자…영상 비즈니스 확대

차세대 디지털 영상콘텐츠 제작 펀드 조성 협력

[아시아경제 이진규 기자] 네이버는 브이라이브의 글로벌 커뮤니티 멤버십 플랫폼 'Fanship'의 역량 강화와 차세대 영상 비즈니스 확대를 위해 SM엔터테인먼트 계열사에 1000억원 규모의 투자를 진행한다고 3일 밝혔다.

네이버는 SM엔터테인먼트의 계열사 'SMEJ Plus', '미스틱스토리'에 투자를 진행하고, 차세대 디지털 영상콘텐츠 제작 펀드 조성을 위해 SM엔터테인먼트와 상호 협력한다.

SM엔터테인먼트는 그동안 운영해오던 팬클럽 서비스를 네이버 브이라이브의 Fanship으로 일원화하면서 글로벌 멤버십 플랫폼의 역량을 더욱 강화한다.

네이버는 이번 투자를 바탕으로 공연, 음악, 영상 등 디지털 콘텐츠 제작에 경쟁력을 더욱 높이고, 네이버 브이라이브, NOW 등 엔터테인먼트 콘텐츠 플랫폼과 글로벌 아티스트 간의 시너지도 발휘될 것으로 기대하고 있다. 네이버는 지난 4월 SM엔터테인먼트와 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력 확보를 위해 전략적 제휴를 맺은 바 있다.

한성숙 네이버 대표는 "고도화된 라이브와 커뮤니티 플랫폼 기술, 빅데이터 기반의 유료 비즈니스 모델로 비대면 디지털 공연 시장에서 새로운 경쟁력을 구축하고 있다"며 "이번 투자를 통해 SM엔터테인먼트와 더욱 긴밀한 협업으로 Fanship의 경쟁력을 높이고, 글로벌 시장에서 새로운 혁신을 보일 것"이라고 말했다.

