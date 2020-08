매운맛 마니아 '유이', 삼양식품 ‘불닭소스’ 모델 됐다

[아시아경제 최신혜 기자] 삼양식품이 불닭소스 마니아인 배우 ‘유이’를 불닭소스 모델로 선정했다고 3일 밝혔다.

매운맛 마니아인 유이는 평소에도 불닭소스를 즐겨먹는 것으로 알려져 있으며, 예능 프로그램에서 불닭소스를 다양하게 즐기는 모습을 보여준 바 있다. 삼양식품은 불닭소스 마니아인 유이를 통해 진정성 있는 홍보 활동이 가능할 것으로 판단해 모델로 발탁했다고 설명했다.

유이는 향후 불닭소스 4종 공식 모델로서 온라인 채널을 중심으로 다양한 홍보 활동에 나설 예정이다.

삼양식품 불닭소스는 불닭볶음면의 액상스프를 소스로 출시해달라는 소비자들의 요청에 힘입어 2018년 12월 정식 제품으로 출시됐다. 현재 불닭소스ㆍ까르보불닭소스ㆍ핵불닭소스ㆍ불닭마요 4종으로 구성돼 있으며, 출시 이후 올해 상반기까지 약 400만개가 판매됐다.

삼양식품은 최근 불닭소스를 활용해 식품업체와의 협업에도 적극 나서고 있다. 멕시카나의 불닭치킨을 비롯해 파파존스, 한솥도시락, 이삭토스트 등과 불닭소스를 접목한 신메뉴를 선보인 바 있다.

