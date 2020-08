'놀면 뭐하니' 비, 김태희 깡 패러디 CF "그런 콘셉트인 것 모르고 바보같이"

[아시아경제 강혜수 기자] 1일 오후 MBC '놀면 뭐하니'에서 비가 김태희의 깡 뮤직비디오 패러디 광고에 대해 언급했다.

이날 '놀면 뭐하니'에서는 싹쓰리가 음악방송 첫 출연에 나서는 모습이 공개됐다. 이효리와 비가 요즘 출근길에 대해 긴장하는 모습을 보이자, 유재석은 "난 출근길 많이 했지"라며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

방송을 앞두고 비는 "약간 설레면서도 미세한 떨림이 있다"고 말했고, 이효리는 "항상 첫 방은 긴장되고 스트레스를 받았다. 그런데 오늘은 오빠(유재석)랑 비룡(비)이 있어서 너무 즐겁다"고 밝혔다.

또한 이효리와 유재석은 김태희가 최근에 찍은 CF에 대해 물었다. 이에 비는 "그 광고가 내 '깡' 뮤직비디오를 패러디한 거더라"고 설명했고, 유재석은 "좋네"라고 반응했다.

그러자 비는 "내가 지금 법적 절차를 밟을까 말까 고민중이다"며 "왜 그런 컨셉으로 (나한테 말도 없이), 우리 와이프는 그걸 눈치도 못채고, , 바보같이!!"라고 토로했다. 근데 유재석과 이효리는 "바보같이?", "비, 김태희 바보라고 호칭해"라며 놀렸다.

이효리와 유재석이 또 막내 놀리기에 들어가자 비는 "아니야! 이거 방송에 방송에 내지마!!"라며 답답해하며 "나 진짜 너무 힘들다"라고 밝혀 유재석과 이효리를 즐겁게 했다.

MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr