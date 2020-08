포항시, 시립미술관 온라인 감상 '방구석 POMA 톡톡' 운영

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 시립미술관에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화에 따라 어린이의 눈높이에 맞춘 온라인 전시감상 프로그램 '방구석 POMA 톡톡(TALK TALK)'을 향후 전시와 연계해 지속적으로 제공한다고 1일 밝혔다.

이 프로그램 첫 번째 편은 2020 소장품전 '포항 풍경'연계로 기획됐다. 이 전시는 포항시립미술관 소장품 중 포항을 주제로 한 김우조·이경희·박영달 작가 작품을 선보인다. 이들은 옛 포항의 아름다운 풍경을 각기 다른 매체인 판화·수채화·사진으로 담아냈다.

이번 전시감상 프로그램은 세 명의 작가가 옛 포항의 모습을 여러 가지 방법으로 표현했듯 어린이들이 전시감상 영상을 보고 '내가 본 오늘의 풍경이나 추억 공간' 등을 나만의 방법으로 표현해 온라인에 공유하는 방식으로 진행된다.

이후 작품에 해시태그 (#방구석POMA톡톡 #포항시립미술관온라인교육 #포항시립미술관)를 달아 개인 인스타그램 계정에 공유하거나 메일로 결과물을 보내면, 추후 온라인 전시회를 개최할 예정이다.

참가 희망자는 포항시립미술관 홈페이지에서 교육 활동지를 내려받은 후, 미술관 유튜브 채널에 접속하여 전시감상 영상을 시청하면서 활동지를 완성하면 된다.

