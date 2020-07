치매어르신 집 대청소 … 쓰레기 4t에 흘린 땀

부산 기장군 정관읍, ‘사례관리대상자’ 집 청소 봉사

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군 정관읍 행정복지센터는 7월 28일 치매를 앓는 어르신 집을 찾아 방과 거실에 방치된 쓰레기를 치우는 봉사활동을 벌였다.

치매 어르신은 지속적인 보호 서비스가 필요한 사례관리 대상자로, 센터 직원과 자원봉사자 15명은 이날 3시간 동안 어르신 집 안 곳곳에 어지럽게 널린 쓰레기를 수거하며 대청소를 했다.

어르신은 치매 증세가 심해 요양보호사의 돌봄을 받으며 혼자 생활하고 있었다. 정관읍 맞춤형복지팀에서 대상자의 일상생활 어려움을 해결하기 위해 지속해서 모니터링과 사례관리를 하고 있다.

이날 수거한 쓰레기는 마대 150장을 쓴 분량. 1t 트럭 4대가 오갔다. 정관읍주민자치위원회, 적십자정관읍분회, 기장군새마을협의회, 정관읍의용소방대원, 기장군자원봉사센터와 개인 봉사자도 참여해 구슬땀을 쏟았다.

정관읍 관계자는 “열악한 주거환경에서 힘들게 사는 이웃이 안전하게 지낼 수 있도록 도와준 자원봉사자분들에게 고마운 마음이다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr