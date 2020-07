아베, 일본 최다 확진자 갱신에도 "긴급사태 선언 상황 아냐"

[아시아경제 정동훈 기자] 아베 신조 일본 총리가 24일 연일 늘어나고 있는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 상황에도 "긴급사태 선언을 발표할 상황은 아니라고 생각한다"고 밝혔다.

교도통신 등 일본 주요 외신에 따르면 아베 총리는 이날 저녁 총리관저에서 취재진과 만나 "확실히 감염자 수가 늘고 있어 긴장감을 갖고 주시하고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "국민에게는 '3개의 밀(密)'(밀폐·밀집·밀접)을 회피하고 소리를 지르는 행동을 자제하는 등 감염을 예방하는 행동을 철저히 하도록 재차 부탁한다"고 말했다. 일본 정부는 일본의 코로나19 신규 확진자가 연일 최다 기록을 세우고 있는데도 외출 자제와 휴업 요청 등을 골자로 한 긴급사태를 재차 선언할 상황은 아니라는 입장을 고수하고 있다.

일본의 전날 코로나19 신규 확진자는 981명으로 22일 세운 일일 기준 최다 기록(795명)을 하루 만에 갈아치웠다. 이날 지역별 신규 확진자를 보면 도쿄도 260명으로 전날보다 100명 이상 줄었지만, 오사카부는 149명으로 하루 최다 기록을 세웠다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr