[아시아경제 유병돈 기자] 씨아이테크 씨아이테크 004920 | 코스피 증권정보 현재가 1,055 전일대비 30 등락률 +2.93% 거래량 789,311 전일가 1,025 2020.07.24 15:30 장마감 close 는 화장품 및 화장품원료 개발, 제조 및 판매 업체 에이씨티의 주식 625만주를 50억원에 취득한다고 24일 공시했다.

주식 취득 뒤 씨아이테크의 에이씨티 지분율은 18.1%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 3일이다.

씨아이테크는 이번 주식 취득의 목적을 "타법인출자를 통한 기업가치 제고 및 수익 창출 기대"라고 밝혔다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr