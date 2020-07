청년이 함께하는 거제시 '청년, 오픈미팅데이'

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거제시는 23일 오후 일운면, 소노캄에서 청년이 주체해 정책을 실현을 위해 청년정책네트워크와 청년정책위원회 위원들이 만나 교류하는 '청년, 오픈미팅데이'를 개최했다.

거제시 청년정책네트워크는 순수청년 총 30명으로 공개모집 구성된 평범한 청년이 주체가 돼 시의 각종 청년 정책을 모니터링 등 다양한 활동을 수행한다.

거제시 청년정책위원회는 청년 12명으로 공개모집 및 구성, 기존 청년정책과 제도개선에 관한 사항 등을 평가 및 청년 정책에 관한 주요정책을 수립, 심의하는 활동을 수행한다.

이날 행사에서는 청년들이 관심 분야별로 놀자리(관광.축제), 설자리(교육?복지?환경), 살자리(주거?교통?일자리), 참살이(청년문화) 4분과로 분과를 재구성해 향후 위원들의 분과별 모임, 벤치마킹, 청년제안 등 다양한 활동을 약속했다.

제1기 청년정책네트워크장으로는 김반석 위원이 선출됐으며 임원 및 위원들과 함께 지속적인 분과 모임 활동을 이끌며 맡은 바 역할을 충실할 것을 다짐했다.

변광용 시장은 인사말을 통해 “청년이 주체가 되는 청년네트워크와 청년정책위원회가 시와 청년을 잇는 소통창구의 역할을 해주길 바란다”며 “앞으로도 거제시 청년들의 적극적인 청년 정책참여와 활동을 기대한다”고 말했다.

