“여름을 뜨겁게!” 월간신상: 메이크업편[라이킷픽]

[컬처&라이프부 김희영 기자] 무더위를 시원하게 날려줄 메이크업 신제품이 출시됐다.

다량의 피지 분비와 땀샘 폭발에 반나절도 견디지 못하고 무너져 내리는 메이크업. 좀 더 탄탄하고 강력한 메이크업 아이템을 찾는 이들이 늘고 있다. 휴가를 계획하고 있다면 이번 신상에 주목해보자. 지워질 걱정 대신 여름을 더욱 뜨겁게 보낼 수 있는 핫한 7월 신제품을 소개한다.

유분과 커버를 한 번에 잡을 수 있는 파운데이션

(왼쪽부터) 펜티뷰티 by 세포라 ‘프로 필터 소프트 매트 롱웨어 파운데이션’, 펜티 뷰티 by 세포라 ‘프로 필터 하이드레이팅 롱웨어 파운데이션’

펜티뷰티 by 세포라 ‘프로 필터 소프트 매트 롱웨어 파운데이션’은 매트한 질감으로 번들거림은 잡아주고 잡티 없는 피부 톤을 연출해준다. 피부에 발랐을 때 발림성이 좋고 피부 결에 따라 주름에 끼지 않고 골고루 잘 발리는 것이 특징. 물로 닦아냈을 때도 끄떡없는 제품이다.

함께 출시된 펜티 뷰티 by 세포라 ‘프로 필터 하이드레이팅 롱웨어 파운데이션’은 휴대가 간편한 튜브 타입 패키지다. 이 제품 역시 땀과 물에 강하고 지속력이 좋은 편. 가볍고 자연스럽게 연출 가능한 베이스 제품이다.

펜티뷰티 by 세포라 ‘프로 필터 소프트 매트 롱웨어 파운데이션’ / 32ml, 5만원대 라이킷픽♥

펜티 뷰티 by 세포라 ‘프로 필터 하이드레이팅 롱웨어 파운데이션’ / 32ml, 5만원대

텍스처와 발색까지 완벽한 멀티 스틱

헤라 ‘아이글로우미 컬러 글로우 스트로크 치크 앤 아이’는 부드럽게 발리는 텍스처와 자연스러운 발색이 인상적인 제품이다. 은은하게 나는 달콤한 향기도 매력적. 또 스틱 형태라서 휴대와 사용이 간편하다는 장점도 있다. 부드럽게 펴 바르면 원하는 스타일로 컬러 활용이 가능하다. 촉촉하면서도 밀착력 있는 스타일의 제품. 기자는 퍼프 대신 손으로 톡톡 바르는 방법으로 사용했다.

헤라 ‘아이글로우미 컬러 글로우 스트로크 치크 앤 아이’ / 3.5g, 3만원대 라이킷픽♥

스킨케어 후 비타민 글로우 프라이머로 마지막 메이크업 준비!

스매쉬박스 by 세포라 ‘포토 피니시 비타민 글로우 프라이머’

스매쉬박스 by 세포라 ‘포토 피니시 비타민 글로우 프라이머’는 에센스처럼 촉촉하고 부드럽게 발리는 워터 젤 포뮬러 프라이머다. 발랐을 때 비타민 향이 살짝 나며 바르는 순간 피부에 빠르게 흡수된다. 그 위에 화장을 하면 메이크업의 유지력이 긴 편. 특히 메이크업 후 약간의 광택감이 있어 생기 있어 보이는 피부 톤 연출이 가능하다.

스매쉬박스 by 세포라 ‘포토 피니시 비타민 글로우 프라이머’ / 30ml, 5만원대

실크를 입힌 입술의 완성

디어달리아 ‘센슈어스 매트 립 수트’는 생생한 색감이 인상적인 리퀴드 립스틱이다. 가벼운 에어리 텍스처가 바른 듯 안 바른 듯한 느낌을 준다. 특히 입술을 감싸는 피팅감이 색다르고 신선한 느낌을 주고, 또렷한 발색력이 인상적인 아이템. 8가지 색상으로, 누드 톤부터 레드 톤까지 F/W 시즌과 잘 어울리는 컬러다. 기자는 아이 메이크업으로도 활용 중.

디어달리아 ‘센슈어스 매트 립 수트’ / 4ml, 2만원대

더 강렬하고, 선명한 눈매 만들기

코리아나화장품 ‘텐세컨즈 슈퍼 파인 라이너’는 리퀴드 붓 형태의 아이라이너로, 진한 블랙의 발색력을 가져 또렷한 눈매를 만들고 싶은 사람에게 잘 맞는 제품이다. 뭉침과 끊김 없이 아이라인을 그릴 수 있고 물을 묻혔을 때도 강한 방수 기능을 갖고 있다. 클렌징은 의외로 잘 되는 편. 최강의 조합인 블랙과 골드 패키지가 눈에 쏙 들어온다.

코리아나화장품 ‘텐세컨즈 슈퍼 파인 라이너’ / 4.5g, 1만원대

강력한 컬링력과 지속력을 갖춘 극강의 마스카라

토니모리 ‘더 쇼킹 카라’는 극강의 속눈썹으로 만들어주는 마스카라다. 발랐을 때 코팅되는 느낌이 들고 지속력도 그만큼 오래가는 편이다. 가루날림이나 번짐이 없어 일상생활에서도 부담없이 사용할 수 있다. 각각의 마스카라마다 브러쉬 모양이 달라 자신의 속눈썹 컨디션에 따라 7가지 중 선택해서 사용하면 된다. 지울 때는 꼭 오일 타입의 립앤아이 전용 리무버로 지울 것!

토니모리 ‘더 쇼킹 카라’ / 8.5ml, 1만원대

