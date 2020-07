"시장 공백상태" 野서 부산 특별재난지역 지정 촉구 목소리

하태경 "대책마련 신속히 나서야"

이주환 "피해규모 특별재난지역 기준 초과할 듯"

[아시아경제 임주형 기자] 기록적 폭우로 도시 일부가 침수돼 3명이 숨지는 등 인명피해가 발생한 부산광역시를 특별재난지역으로 긴급 지정해야 한다는 목소리가 정치권에서 잇따라 나오고 있다.

하태경 미래통합당 의원은 24일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "한밤중 부산시에 물 폭탄이 떨어졌다. 사망하신 분만 현재까지 세분인데 고인들의 명복을 빈다"며 "문제는 오늘과 내일도 폭우가 예상된다는 것인데, 중앙정부가 부산을 특별재난지역으로 긴급 선포하고 사고 수습과 대책마련 지원에 신속히 나서주기 바란다"고 촉구했다.

그러면서 "오늘 오후 국회 대정부질문 때 총리에게 대책수립이 되어 있는지 확인할 것"이라며 "부산시장이 공백 상태인 부산시를 바로 적극 지원하라고 다짐 받겠다"고 강조했다.

이날 부산 연제구를 지역구로 두고 있는 이주환 미래통합당 의원도 부산을 특별재난지역으로 지정해줄 것을 정부에 요청했다.

이 의원은 국회 소통관에서 열린 기자회견에서 "시간당 80㎜가 넘는 폭우가 쏟아지면서 인명피해는 물론 침수·붕괴 등 피해가 속출했다"라며 "부산광역시를 특별재난지역으로 지정해 조속히 도시기능을 회복하고 수재민들이 생활에 안정을 기할 수 있도록 정부가 조치해 달라"고 촉구했다.

현행법에 따르면 특별재난지역 선포는 피해조사 후 지방자치단체별로 설정된 국고지원기준 피해액의 2.5배를 초과하는 경우 가능하다.

다만 이 의원은 "피해금액이 선포기준을 크게 초과할 것으로 예상되는 경우에는 예비조사를 거쳐 우선 선포도 가능하다"며 "아직 지역별 정확한 피해규모가 집계되지는 않았지만, 일부 지역은 이미 특별재난지역 지정 기준을 훨씬 초과한 것으로 파악된다"고 설명했다.

한편 부산시는 전날(23일) 오후부터 기록적인 폭우가 내렸다. 기상청에 따르면 이번 폭우는 시간당 81.6㎜을 기록하며 지난 1920년 이래 10번째로 가장 많은 시간당 강수량을 보였다.

이에 따라 침수 피해도 속출하고 있다. 부산소방재난본부에 따르면 밤사이 내린 비로 인해 24일 오전 5시 기준 1200여건이 넘는 비 피해 관련 신고가 들어왔고, 부산경찰청에도 총 705건의 신고가 접수됐다.

23일 오후 10시18분께 부산 동구 초량동 초량 제1지하차도가 2.5m 높이로 침수되면서, 차량 수 대가 물에 잠기고 3명이 숨지는 사고가 발생하기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr