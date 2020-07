'동서발전형 뉴딜'에 노사 한마음…친환경·디지털 투자

[아시아경제 문채석 기자]한국동서발전은 한국판 뉴딜 정책에 부응해 노사가 힘을 합쳐 '동서발전형 뉴딜'을 추진한다고 24일 밝혔다.

박일준 동서발전 사장과 김성관 동서발전노동조합 위원장을 포함한 임직원들이 참석한 가운데 한국판 뉴딜 모범 모델 구축을 위한 동서발전형 뉴딜 추진을 노사 공동 선언을 했다고 동서발전은 이날 밝혔다.

노사는 ▲양질의 일자리 지속 창출 등 '사회적가치 실현' ▲에너지 전환에 선제적으로 대응하기 위한 '그린 뉴딜' ▲디지털 발전소 등 '디지털 뉴딜' ▲4차산업 기술을 활용한 산업안전 및 근무환경 혁신, 신사업 전문 인력 양성 등에 공동 노력키로 했다.

오는 2025년까지 신·재생 등 친환경 발전사업과 디지털 발전운영 분야에 집중 투자해 에너지 전환을 앞당기고 일자리 창출과 경제위기 극복에 기여한다는 목표를 세웠다.

이를 위해 신·재생에너지 대폭 확충, 스마트에너지시티 구축과 캠퍼스 에너지 효율화 사업 등 그린뉴딜 과제를 지속적으로 발굴해 추진한다.

안전분야 지능형 챗봇 시스템과 이브레인(e-Brain) 센터를 통한 디지털 발전소 구축 등 디지털 뉴딜 과제를 통해 발전소 안전 운영과 효율화에 앞장선다.

박 사장이 직접 참여하는 동서발전형 뉴딜 추진단을 구성해 사회적 가치, 그린 뉴딜, 디지털 뉴딜, 안전·환경 4개 분과를 운영한다.

매달 추진단 전략회의를 통해 과제 추진현황을 점검한다.

박 사장은 "한국판 뉴딜에 선제 대응해 에너지분야의 특성을 반영한 동서발전 뉴딜을 강력히 추진해나갈 것"이라며 "노사가 힘을 합쳐 신성장동력 확보와 일자리 창출 등 가시적 성과를 창출하고, 안전한 일터를 조성하는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr