[아시아경제 이민우 기자] 솔트웍스 솔트웍스 230980 | 코스닥 증권정보 현재가 3,015 전일대비 55 등락률 -1.79% 거래량 219,404 전일가 3,070 2020.07.24 14:07 장중(20분지연) close 는 한국항공우주산업과 18억원 규모의 ' T/TA/FA-50 기술도서 후속지원 외주 개발' 계약을 체결했다고 24일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr