故유채영 6주기…그리운 얼굴

[아시아경제 강주희 인턴기자] 가수 겸 배우 고(故) 유채영이 하늘나라로 떠난 지 6주년이 됐다.

유채영은 지난 2014년 7월 24일 위암 말기 판정을 받고 치료하던 중 세상을 떠났다. 6주기를 맞아 유채영을 그리워하는 팬들의 애도가 이어지고 있다.

유채영의 남편 김주환 씨는 지난 2월 팬카페에 "보고싶다 채영아"라는 제목의 글을 남기며 고인을 향한 애틋한 마음을 드러내기도 했다. 김 씨는 지난 2014년부터 유채영의 기일마다 그리움을 담은 글을 게재해왔다.

고 유채영은 김주환 씨와 2008년 결혼했다. 두 사람은 10년지기 친구에서 연인으로 발전해 결혼했으며 각별한 애정을 나누던 것으로 알려졌다.

고인의 절친이었던 배우 김현주는 과거 한 토크쇼에서 "유채영이 덤벙대는 스타일인데 이런 모습까지 사랑해주는 남자가 바로 그의 남편"이라고 전하기도 했다.

고 유채영은 1989년 그룹 푼수들로 데뷔, 이후 1994년부터 혼성그룹 쿨의 멤버로 활동했다. 이후 배우로도 활동을 이어가며 영화 '색즉시공', '누가 그녀와 잤을까?', 드라마 '백만장자와 결혼하기', '마이 캅', '추노', '패션왕' 등의 작품에 출연했다.

