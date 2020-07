[클릭 e종목]"아이엘사이언스, 성장 모멘텀은 탈모치료기와 탈모샴푸"

[아시아경제 유현석 기자] 하나금융투자는 아이엘사이언스에 대해 성장 모멘텀은 탈모치료기와 탈모샴푸라고 24일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,465 전일대비 95 등락률 -2.67% 거래량 89,093 전일가 3,560 2020.07.24 09:36 장중(20분지연) close 는 LED조명군에 사용되는 실리콘렌즈 생산 기업이다. 가장 많이 사용되는 플라스틱 및 유리 렌즈의 경우 내열성(황변 현상)으로 인해 잦은 교체가 필요한 것으로 알려졌다. 김두현 하나금융투자 연구원은 "실리콘렌즈의 경우 열효율 및 광열이 우수하여 조달청 등 B2B향 으로 수주가 증가하는 추세"라며 "1분기말 기준 300억원의 수주 잔고를 확보하고 있다"고 말했다.

그는 "현재 LED실리콘렌즈는 차량용 헤드라이트에서 탈모치료기까지 사용범위가 확대되고 있다"며 "아이엘사이언스는 차량용 헤드라이트의 경우 국내 고객사와의 테스트가 진행 중에 있으며, 탈모치료기(LED두피케어 마스크 ? 폴리니크)는 8월부터 정식 판매할 계획"이라고 설명했다.

김 연구원은 아이엘사이언스의 향후 성장동력은 탈모용 의료기기와 샴푸제품이 될 것으로 전망했다. 그는 "탈모용 의료기기는 LED두피케어마스크며, 시중에 출시된 제품과의 차이점은 미세전류(자체 특허 보유)와 LED광선치료를 동시에 적용한 제품이라는 점"이라며 "국내 탈모 시장 규모는 2022년 1조6000억원으로 연평균 25% 증가하는 추세인데 특히 과거의 모발이식 등의 시술에서 벗어나 홈케어 제품의 성장세가 두드러진 상황"이라고 말했다.

그는 "아이엘사이언스는 2017년부터 제품개발을 시작으로 지난 23일 온라인 판매를 시작으로 8월부터 본격적인 유통망 확대를 이어나갈 전망인데 초도 물량 2000대를 예상한다"며 "아이엘사이언스는 ‘이상민 샴푸’로 유명한 어헤즈사 지분 51%를 인수했는데 현재 업계 3위로 알려진 회사로 두피치료기에서 탈모샴푸까지 제품 라인업을 확대하면서 의료기기 및 B2C기업으로의 성장을 예상해 본다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr