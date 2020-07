"정책실패 책임지고 사임하라" 野 호통에…홍남기 "자리 연연하지 않아"

23일 국회 경제 분야 대정부질문

[세종=아시아경제 김현정 기자] 부동산 가격 상승과 세제개편에 따른 일각의 조세저항 등에 책임을 지고 '사임하라'는 야당 의원의 호통에 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 23일 "자리에 연연하지 않는다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 오후 서울 여의도 국회에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 부동산 가격 상승 등 정책 실패에 책임지고 사임을 하라는 김희국 미래통합당 의원의 지적에 "공직을 맡는 한 책임있게 행동하는게 도리라고 생각한다. 있는 날까지는 밤 새서라도 최선을 다 하겠다"면서 이 같이 말했다.

앞서 김 의원은 "홍 부총리는 인격은 훌륭한 것 같은데, 정부 정책을 조정할 힘이 없어 보인다는 말이 나온다"면서 "정책 실패에 책임지고 사임하라"고 목소리를 높였다. 이에 여당 의원들이 반발하며 장내가 잠시 소란해지기도 했다.

앞서 "1주택자는 세부담을 늘리지 않겠다고 해놓고, 실제 고지서를 받아보면 올해 세 부담이 늘었다는 경우가 많다"는 김 의원의 비판에 홍 부총리는 "주택가격이 오르는 데 오를 수밖에 없다"고 답했다. 답변을 들은 김 의원은 "(집 값이 오르는 것에) 집주인 잘못이 있느냐"면서 "세율도 갑자기 올려도 되는거냐"고 호통을 쳤다. 홍 부총리가 재차 "주택가격이 3억원에서 5억원이 되는데 세금이(늘어날 수밖에 없다)"고 답하자 "소득증가나 물가상승 속도와 같지 않다는 게 문제"라면서 "못 알아듣는다"고 지적했다.

홍 부총리는 거듭되는 부동산 관련 지적에 "현실적으로 국민들이 고통받고 있다는 것을 알고 있으며, 정부도 이를 인식하고 최대한 돕기 위해 정책적인 노력을 기울일 것"이라면서 "부동산 시장이 불안을 보이면서 힘들어진 부분이 있다면 그에 대해서는 송구스럽게 생각한다"고 말했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr