전북도 “공공의대 설립 방안 발표 환영, 행정절차 차질 없이 진행”

서남대 국립 공공의대 설립 입법 확정 발표

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 공공의료인력 확충을 위한 공공의대 설립 추진방안이 발표되자 전북도는 환영 입장을 표명했다.

23일 전북도는 당·정 합의에 따른 공공의대 설립 추진방안 발표를 환영하며 앞으로 행정절차를 차질 없이 진행하겠다고 밝혔다.

더불어민주당과 정부는 이날 당·정 협의회 후 브리핑을 통해 지역 내 불균형을 해소키 위해 현재 3050명인 의대정원을 확대해 10년간 총 4000명을 추가 양성키로 했다.

정원 확대와 별개로 서남대 의대 정원 49명을 활용한 국립 공공의대 설립을 위한 입법도 추진키로 확정 발표했다.

이와 관련 조정식 정책위의장은 “현재 보건복지위 간사 김성주 의원이 대표 발의한 공공의대 법안이 발의돼 있다”며 “조속한 입법 절차를 거쳐 공공의료대학원을 설립해 오는 2024년 3월 개교를 목표로 추진하겠다”고 말했다.

송하진 도지사는 “이번 코로나19 사태를 통해 공공의료인력과 병상 부족, 지역별 의료격차 등 공공보건의료체계 강화의 필요성이 여실히 드러났다”면서 “공공의대가 필수 공공의료인력 양성을 위한 의무사관학교로서의 역할을 할 수 있도록 부지 확보와 도시관리계획 결정 등 관련 행정절차를 차질 없이 진행하겠다”고 밝혔다.

한편, 공공보건의료인력 확충을 위해 지난 2018년 폐교된 서남대 의대 정원을 활용해 공공의대를 설립키로 결정하고 법률안을 발의했지만 보건복지위 문턱을 넘지 못해 계류하다 20대 국회 임기 만료로 폐기됐다.

