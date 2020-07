착한 K뷰티 기업의 훈훈한 선행, '라벨영, 세화피앤씨'

[컬처&라이프부 최정화 기자] K뷰티 기업들의 훈훈한 미담이 이어진다. 세화피엔씨는 코로나19 최전선에서 사투를 벌이는 의료진에게 9천만원 상당의 모레모 바디세트를 지원했다. 취약 아동과 어려운 청소년을 돕는 등 사회공헌활동을 꾸준히 이어가고 있는 착한 기업 '라벨영'이 ‘2020 한국브랜드만족지수' 시상식에서 천연화장품 부문 1위를 차지했다.

착한 기업 '세화피엔씨', 코로나19 의료진에 9천만원 상당 '모레모 바디세트' 지원

"의료진 여러분, 코로나19로부터 지켜주셔서 감사합니다. 방호복과 마스크로 손상된 피부건강은 모레모가 지켜드리겠습니다"

코스닥기업 세화피앤씨(대표 이훈구)가 코로나19 방역 최전선에서 헌신하고 의료진에게 감사와 응원의 마음을 전하기 위해 '사회복지공동모금회'를 통해 대한의사협회 및 산하 16개 의사회에 9천만원 상당의 '모레모 머스트해브 바디케어 선물세트' 1,400세트를 지원했다.

모레모 선물세트는 '퍼퓸 바디워시' 2종과 '퍼퓸 바디로션' 2종 등 프리미엄 바디케어 제품으로 구성됐다. 특허받은 보습성분과 5가지 식물성 오일스파, 수분 공급에 탁월한 플라워 콤플렉스가 함유된 '3중 보습'이 빈틈없이 침투해, 푸석한 피부결을 촉촉 탱탱하게 가꿔주는게 특징이다. 피부자극 테스트까지 완료해 어린이나 임산부도 안심하고 사용할 수 있다.

세화피앤씨는 여름 무더위로 달궈진 '찜통 방호복' 속 열기를 견디며 장시간 근무하는 의료진들의 피부 건강을 지키기 위해 9천만원 상당의 '모레모 머스트해브 바디케어 선물세트' 1,400세트를 지원하게 됐다고 설명했다.

사회복지공동모금회에 지원한 '모레모 머스트해브 바디케어 선물세트'는 대한의사협회와 산하 서울특별시의사회, 전국 6개 광역시 의사회, 전국 9개 도 의사회 등 총 17개 의사단체를 통해 지역거점병원에서 코로나 환자 치료와 방역에 사투를 벌이고 있는 의료진에게 전달될 예정이다.

세화피앤씨는 수서 종합사회복지관과 인천 성산 종합사회복지관을 후원했고, 세종나눔봉사대상에서 '대한민국 국회 외교통상통일위원회 위원장상'을 수상, 화장품기업 대상 사회공헌프로그램 '리얼굿박스'에 참여하는 등 나눔에 적극 동참해 온 착한기업이다.

이훈구 세화피앤씨 대표는 "푹푹 찌는 폭염 속에서 코로나19와 싸우는 의료진들을 응원하기 위해 방호복과 의료용 마스크로 생긴 피부트러블에 도움을 주는 '모레모 머스트해브 바디케어 선물세트'를 지원하게 됐다"면서 "모레모의 바디케어 제품이 밤낮 없이 코로나19 치료에 힘쓰는 의료진들의 피부 건강을 지키는데 도움이 되기 바란다"고 말했다.

세화피앤씨는 코스닥 상장사로, '리체나', '라헨느', '프리모', '모레모', '얼스노트' 등 국내외 프리미엄 염모제, 헤어케어, 기초화장품 시장을 선도하며 50여개국에 제품을 수출하는 글로벌 코스메틱 전문기업이다. 9년 연속 한국소비자만족지수 화장품(헤어코스메틱) 부문 1위 수상 등 고객 감동 경영을 펼치고 있다.

착한기업 '라벨영', 천연화장품 부문 '1위' 선정

자연주의 화장품 브랜드 ‘라벨영’이 지난 16일 ‘2020 한국브랜드만족지수 1위’ 시상식에서 천연화장품 부문 1위를 수상했다.

라벨영은 2012년 ‘자연을 노래하는 화장품’이라는 슬로건 아래 론칭한 자연주의 스킨케어 브랜드로, 자연유래성분을 기반으로 페이스, 바디, 두피, 모발 등에 생기는 다양한 문제성 피부 고민에 효과적인 제품을 출시하며 8년간 소비자들의 꾸준한 사랑을 받은 부분을 인정 받아 ‘천연화장품’ 부문에서 1위로 선정됐다. 이번 시상식에서는 라벨영 김화영 대표이사 대신 디자인팀 류승희 차장이 참석해 대리 수상했다.

라벨영은 순한 티트리잎추출물 66%가 함유돼 민감하고 성난 피부를 집중 진정시키는 쇼킹효과레시피 스팟 티트리버전’, 천연 마요네즈 레시피를 활용하여 손상된 모발에 풍부한 영양을 공급해주는 ‘쇼킹마요네즈헤어팩’, 밀가루 성분을 활용해 두피 고민을 케어하는 약산성 샴푸 ‘쇼킹밀가루샴푸’ 등 기존의 인기 제품들은 물론이고 최근 출시된 신제품 ‘쇼킹쇠비름77미스트’, ‘쇼킹어성초두피스팟(싸우자두피야)’까지 순한 자연유래성분과 탁월한 개선 효과 등으로 소비자들의 높은 신뢰를 얻고 있다.

라벨영 김화영 대표이사는 “라벨영이 지난 8년간 우수한 제품력과 품질, 고객을 위한 서비스를 제공하기 위해 노력한 만큼 소비자 분들께서 높은 만족도와 신뢰도로 보답을 해주시는 것 같아 매우 기쁘다”며 “앞으로도 ‘라벨영’다운 독특하고 재밌는 콘셉트와 믿을 수 있는 우수한 품질로 소비자들의 기대에 부응하겠다”고 수상 소감을 전했다.

한편 라벨영은 밀알복지재단, 기아대책을 통해 국내 취약계층 아동을 후원할 뿐만 아니라, 2017년부터 꾸준하게 진행해 온 소외 이웃 화장품 지원 사업인 ‘우리동네 착한 화장품’, 청소년쉼터협의회와 함께 어려운 상황에 처해있는 청소년을 돕는 ‘청소년 희망 드림 캠페인’, 2020년부터 시작한 지역사회 기부 프로젝트 ‘이웃과 함께하는 동행 캠페인’ 등 다양한 사회공헌활동으로 나눔을 적극적으로 실천하고 있다.

